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В Псковской области на границе задержали кошек и собак из Латвии

Сегодня, 14:27

В Псковской области на границе пограничники совместно с сотрудниками Россельхознадзора задержали 12 кошек и 10 собак, которых перевозили из Латвии в один из московских цирков. После соответствующей проверки дрессированных животных отправили назад из-за несоблюдения ветеринарных нормативов.

Как сообщают в коммуникационном отделе Россельхознадзора, перевозчики, пытавшиеся осуществить транзит животных на территорию Российской Федерации, халатно отнеслись к нормативам, которые необходимо соблюдать в подобных случаях. Кошки и собаки не прошли соответствующие обследования в условиях карантина. Кроме того, у некоторых особей выявлены признаки заболеваний.

В частности, как минимум две кошки имели признаки заражения гельминтами. Сотрудники ведомства отмечают, что в последнее время, а особенно перед праздниками, из стран Прибалтики были перевезены на территорию России более 1000 животных. Все они были тщательно проверены и получили соответствующие сертификаты.


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