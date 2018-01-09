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В Гидрометцентре прокомментировали снегопад в Сахаре

Сегодня, 14:51

Роман Вильфанд, руководящий Гидрометцентром России, прокомментировал выпавший в пустыне Сахара снег. Согласно мнению эксперта, данное аномальное явление спровоцировано глобальным потеплением.

«Снегопад в Сахаре, аномально теплая погода в европейской части России, резкое падения температуры воздуха в североамериканских государствах и участившиеся дожди – это все признаки глобального потепления», - заявил журналистам Вильфанд.

Отмечается, данное мнение является утверждением российских и мировых ученых, а не главы Гидрометцентра России. Снегопад в африканской пустыне Сахара произошел 7 января. В некоторых местах толщина слоя снега достигала 40 сантиметров. Это 4 случай выпадения зимних осадков в Сахара за последние 37 лет и второй за последние 2 года.

Тем временем, в России ожидается приход «настоящей» зимы, после установившейся плюсовой температуры. В ближайшие выходные столбики термометров в столице могут опуститься ниже -10 градусов по Цельсию.


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