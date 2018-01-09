Воздух в Красноярске стал более грязным

Сегодня, 12:16

Воздух в Красноярске, согласно проведённым замерам, стал ещё более грязным. Минприроды в очередной раз включило этот город в список тех, чьё воздушное пространство наиболее загрязнено.

Такие данные следуют из доклада, размещённого сайтом Минприроды. В списке указано 20 городов, чей воздух наиболее загрязнён. Помимо Красноярска, очень загрязнена атмосфера в Минусинске, Лесосибирске и Норильске.

К числу наиболее «грязных веществ», находящихся в небе над Красноярском, относятся формальдегид и его соединения, а также бензапирен.

Как оказалось, в атмосфере Красноярска, Минусинска и Лесосибирска концентрация бензапирена, временами, в 30 раз превышала предельно допустимые показатели.

Общее загрязнение не могло не сказаться и на реках, протекающих через Красноярск. Это Енисей и Кача.

Река Кача, по сообщению экологов, относится к «абсолютно грязным». Енисей пока характеризуется лишь в качестве «загрязнённого».

В то же время отмечены и положительные моменты. Воды рек Есауловки и Берёзовки, являющихся притоками Енисея, уже второй год подряд определяются специалистами, как «слабо загрязнённые». А река Ман, вообще, отмечается, как «условно чистая».