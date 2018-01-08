В Подмосковье жители снова чувствуют неприятный запах сероводорода

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Россияне, живущие в Москве и Подмосковье снова жалуются, что ощущают неприятные запахи. Они уже в который раз исходят от полигона Кучино. Твердые бытовые отходы выделяют метан, вследствие чего и выделяется зловонный запах сероводорода.

Кстати, Мосэкомониторингом было зафиксировано превышенное количество лимита допустимых концентраций сероводорода в атмосфере. На данный момент, как сообщает пресс-служба МЧС, на полигоне проводятся мероприятия по дегазации, и уже проведено бурение 55 скважин.

В ведомстве успокоили, заявив, что показатели сероводорода не поспособствуют окружающей экологии. Научные сотрудники МЧС и Росприроднадзора с регулярной периодичностью берут пробы на анализ и постоянно держат контроль над ситуацией.

Предполагается, что результаты мероприятий по дегазации будут видны уже в конце текущего месяца. Правительство Подмосковья уверяет, что вскоре неприятный запах перестанет беспокоить жителей московского района.