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В Екатеринбурге из-под крана полилась черная вода с червями

Вчера, 18:31

Жители Екатеринбурга шокированы состоянием воды в их кранах. Сегодня многие горожане написали в социальных сетях о том, что к ним в раковины полилась черная вода с червями.

Больше всего пострадавших от увиденного оказалось в екатеринбургском районе Уралмаш. Жители этой территории обратились в городской "Водоканал" с жалобами на черную воду, которая течет со сгустками живых червей. Администрация ведомства пообещала разобраться в ситуации и навести порядок в водопроводных каналах города.

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на черную воду, которая также имеет неприятный запах. В результате горожане, живущие в районе Уралмаш, не могут воспользоваться водой из-под крана.


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