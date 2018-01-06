В Екатеринбурге из-под крана полилась черная вода с червями

Вчера, 18:31

Жители Екатеринбурга шокированы состоянием воды в их кранах. Сегодня многие горожане написали в социальных сетях о том, что к ним в раковины полилась черная вода с червями.

Больше всего пострадавших от увиденного оказалось в екатеринбургском районе Уралмаш. Жители этой территории обратились в городской "Водоканал" с жалобами на черную воду, которая течет со сгустками живых червей. Администрация ведомства пообещала разобраться в ситуации и навести порядок в водопроводных каналах города.

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на черную воду, которая также имеет неприятный запах. В результате горожане, живущие в районе Уралмаш, не могут воспользоваться водой из-под крана.