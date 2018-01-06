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В Петербурге «дым», окутавший башню «Газпрома», оказался облаком

Сегодня, 14:45

В Санкт-Петербурге субботним утром на телефоны экстренных служб поступило несколько сообщений о клубах дыма, которые окутали строящуюся башню «Газпрома». Однако в компании заявили, что «дым» это всего лишь облако.

В спасательные службы Петербурга стали поступать звонки, что в башне «Газпрома», которую должны достроить в этом году, что-то не так. Дым окутал верхние этажи гигантского сооружения. Однако, к удивлению зевак, пожарные не спешили на место происшествия. Позже оказалось, что это не дым, а низкие облака, густо облепившие башню.

После начала строительства в Санкт-Петербурге самого высокого сооружения под названием «Лахта-центр», только самый ленивый обыватель не знал, что речь идет о грандиозной штаб-квартире государственного монополиста «Газпрома». Поэтому интерес к 462-метровому зданию не угасает ни на минуту. Отсюда и сегодняшняя паника. Подобные эксцессы возникали уже неоднократно и не исключены в будущем.


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