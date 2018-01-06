В США за день 70 человек получили травмы от круглых скатов

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На побережье Калифорнии люди начали жаловаться на травмы, полученные от круглых скатов. Ожоги получили уже 70 человек, хотя ранее морские существа вели себя миролюбиво, как сообщает VladTime.

Чаще всего медики принимают в день до 40 пациентов, жалующихся на травмы от обитателей моря, но в этот раз ситуация резко ухудшилась. По предположениям учёных, причина такого может быть в том, что на один градус было повышение температуры по сравнению с той, которую круглые скаты предпочитают. Это могло вызвать определённую агрессию у морских созданий.

Ранее, как отмечают эксперты, круглые скаты с побережья Калифорнии в США хорошо относились к людям. Некоторым они разрешали даже себя кормить практически с руки. Теперь же специалисты предупреждают, что нужно быть осторожнее, поскольку количество жертв может увеличиться.