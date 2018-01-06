Во Флориде экологи спасли более сотни замерзших черепах

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Аномальные морозы, внезапно пришедшие во Флориду, могут стать причиной экологической катастрофы. Только в течение последних суток американские защитники природы спасли более сотни морских черепах, которые замерзали в ледяной воде Мексиканского залива.

Американские экологи начали бить тревогу сразу же, как во Флориде наступил «ледниковый период». Люди, проживающие у побережья Мексиканского залива, сообщали о бедственном положении морских животных, которые гибли в холодной воде. Их трупы выносило на берег. Защитники фауны экстренно снарядили спасательную экспедицию.

Около десятка катеров и моторных яхт вышли в акваторию залива. Экологи с помощью сетей доставали замерзших черепах. Большинство особей уже не могли двигаться. Их отогревали в теплых ваннах. Когда вода в Мексиканском заливе прогреется до допустимых температур, рептилий отпустят на волю, а пока они найдут приют на базах экологов.