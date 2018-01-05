Красноярский эколог показал границу, где заканчивается «черное небо»

Сегодня, 14:24

В Красноярске общественность продолжает обсуждать режим «черного неба», объявленный в городе из-за смога. Местный эколог в своем видеоролике показал границу, разделяющую голубое небо с «черным».

Эколог, снимая свой познавательный ролик, хорошо выстроил сюжет, в котором присутствует шокирующий контраст. Сначала на кадрах виден Енисей, буквально сияющий под солнечными лучами, пронизывающими светлую дымку белых облаков. Затем камера поворачивается налево и постепенно, свежая зимняя синева трансформируется в темную пелену.

Красноярск буквально затянут черной тучей. Видно, как дым стелется от городских предприятий, концентрируясь и уплотняясь. Дома мегаполиса погружены в густую пелену. Напомним, еще три дня назад над Красноярском начал концентрироваться смог. Жители города жаловались на удушье. Особенно страдали астматики. Экологи ввели режим «черного неба», который, по расчетам, может быть отменен вечером в пятницу.