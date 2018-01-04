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Кабардино-Балкарской Республике выделят 42 млн рублей на работу с мусором

Вчера, 19:23

Кабардино-Балкарская Республика в течение трёх лет из бюджета официально получит 42 млн рублей на усовершенствование функций обращения с мусором. Об этом рассказал министр экологии Ильяс Шаваев.

КБР входит в список 17 регионов, которые имеют проект, что направлен на получение льгот в размере 42 млн рублей прямо из бюджета страны. Мероприятие направлено на правильное обращение с отходами, как твёрдыми, так и мягкими. Будет подготовлен запуск внедрения направления раздельной сортировки оходов.

Данная программа предусмотрена по 2020 год включительно, поделился Шаваев. В 2018 году будет выбран оператор региона. В републике будет создан ещё один полигон, итого их всего станет три. В проекте изначально принял участие город Прохладный. Тут было установлено 30 баков по принципу: стекло, картон и пластик сортируются отдельно.


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