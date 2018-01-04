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В Воронеже в январе начала расти редиска

Вчера, 18:35

Жители Воронежа готовы к сбору урожая. Аномальная тёплая температура вручила подарки. Горожане делятся фотографиями редиски и ромашек, которые растут на их огородах.

"Будем открывать дачный сезон", - шутят в комментариях под фотографиями редиски. Также в записи воронежцы отмечают, что на многих водоёмах ведётся рыбалка обычными удочками вместо зимних. Причиной тому тёплая погода, вода попросту ещё не замерзала. До этого жители Воронежа удивлялись Дедам Морозам, которые катаются на гидроциклах по озерам и рекам.

Спасатели обращаются к жителям с просьбой заранее приводить свои лодки в пригодное состояние и обязательно иметь при себе спасательный жилет. А также помнить, что ценой беспечной рыбалки может оказаться собственная жизнь.


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