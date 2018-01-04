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Режим «черного неба» вновь введен в Красноярске. Такую информацию распространили специалисты Среднесебирского управления по гидрометеорологии.

Об ухудшении погодных условий в Красноярске рассказали сотрудники Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, они ввели режим «черного неба» над городом. Такие погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей, которые попадают в воздух из труб промышленных предприятий Красноярска.

Сообщается, что первый в 2018 году режим «черного неба» вводится в Красноярске 19:00 3 января. Экологи информируют, что на правобережной части города на данный момент предельно допустимая концентрация пыли в несколько раз превышает норму. В центральной и северной части Красноярска фиксируется просто сильное загрязнение, которое не превышает граничные норма ПДК.

Известно, что борьба с вредными выбросами на красноярских предприятиях ведется постоянно. Экологи ужесточили требования к количеству допустимых выбросов.

Городские власти не сообщают о мерах, которые будут предприняты для предотвращения такой ситуации в дальнейшем.