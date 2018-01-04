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В зоопарке США самка гепарда стала мамой-рекордсменкой

Сегодня, 11:40

В зоопарке Сент-Луиса самка гепарда по имени Бингва удивила сотрудников и ученых биологов, родив условиях неволи восьмерых детенышей. Этот подвиг многодетной матери стал мировым рекордом.

Три самца и пять самочек самого быстрого млекопитающего появились на свет в американском зоопарке. Несмотря на то, что Бингва во время беременности постоянно находилась под неусыпным вниманием ветеринаров, специалисты, по их признанию, не ожидали рождения такого количество детенышей. Событие было широко отмечено, а мама-рекордсменка получило большое количество подарков.

Пока что малышам не исполнилось месяца, однако все они здоровы и активны. Они находятся в закрытом вольере под опекой Бингвы и сотрудников зоопарка. Сама мама отнеслась к такому количеству детенышей спокойно и не манкирует своими материнскими обязанности. Кормление происходит в положенные сроки, а скоро малыши будут получать специальный прикорм. Посетители увидят маленьких гепардов через три или четыре месяца.


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