VistaNews.ru


В Якутске производят слив фекальных вод прямо в реку

Вчера, 16:55

Неподалёку от Якутска в Мархе производится слив фекальных вод прямо в реку, в которой летом купаются и взрослые и дети. Эту информацию сообщают очевидцы и жители данного населённого пункта.

Сообщается, что слив фекальных вод происходит на улице Экспериментальная в Мархе. Там сделали во льду канаву и ямку, по которым и сливают нечистоты в местную реку. Соответственно, это место становится туберкулёзной зоной. Летом в этом водоёме купаются и взрослые и дети.

                                         

Более точной информации пока что не известно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.