В Якутске производят слив фекальных вод прямо в реку

Вчера, 16:55

Неподалёку от Якутска в Мархе производится слив фекальных вод прямо в реку, в которой летом купаются и взрослые и дети. Эту информацию сообщают очевидцы и жители данного населённого пункта.

Сообщается, что слив фекальных вод происходит на улице Экспериментальная в Мархе. Там сделали во льду канаву и ямку, по которым и сливают нечистоты в местную реку. Соответственно, это место становится туберкулёзной зоной. Летом в этом водоёме купаются и взрослые и дети.

Более точной информации пока что не известно.