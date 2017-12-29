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Николай Дроздов: Год экологии в России выдался успешным

Вчера, 18:51

Николай Дроздов в интервью телеканалу "Звезда" подвёл итоги уходящему Году экологии России. Известный телеведущий и ученый полагает, что он прошел успешно, а также подчеркивает особую роль Русского географического общества в экологических проектах 2017 года.

Николай Дроздов упомянул деятельность главы Минобороны России Сергея Шойгу. Ученый с уважением отзывается о Сергее Кужугетовиче в качестве одного из ведущих географов-практиков РГО и его непосредственном участии в ликвидации последствий катастроф, как природных, так и техногенных. Кроме того, Дроздов отметил и действия Минобороны РФ в Арктике, где под руководством Шойгу от мусора очистили более 110 тыс. кв. км площади.

Знаменитый телеведущий полагает, что Год экологии в России завершается успехом, который обязательно продолжится в следующем 2018 году, который объявлен Годом добровольцев и волонтеров. Планируется множество природоохранных проектов, принимать участие в которых будет молодежь.


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