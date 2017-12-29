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В Бийске продают самооплодотворяющихся улиток из Бразилии

Сегодня, 14:10

В холодном Бийске становятся популярными моллюски из бразильских тропических джунглей. Жители города приобретают улиток суббулин, чтобы содержать их в качестве домашних питомцев. Эти уроженцы южных широт обладают способностью самооплодотворяться.

По мнению любителей Subulina octona, которых в Бийске уже немало и даже в городском сегменте социальных сетей появилась соответствующая группа, улитки очень забавные питомцы. Во-первых, они неприхотливы и некапризны. Едят все, что вырастает на земле и на деревьях. Во-вторых, суббулины очень быстро размножаются, после чего их можно дарить любителям экзотической фауны в качестве забавных сувениров. Улиток из Бразилии содержать так же просто, как и популярных ранее ахатин.

Хотя в социальных сетях существуют и другие мнения. Защитники животных считают, что быстрое размножение моллюсков приводит к их массовой гибели, когда хозяева суббулин начинают понимать, что им не нужно такое количество улиток в доме. Кроме того, нашлись в Бийске гурманы, которые покупают моллюсков для приготовления блюд по экзотическим рецептам, взятым из Интернета.


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