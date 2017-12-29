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Экологи обнаружили аномальную зону в реке Бире в ЕАО

Сегодня, 09:12

На территории Еврейской автономной области в реке Бире экологи обнаружили аномальную незамерзающую зону. Предполагается, таинственное явление спровоцировано утечкой на местной теплотрассе.

Изучить происхождение незамерзающей зоны в реке Бире в район Биробиджана (ЕАО) направились эксперты Росприроднадзора. Проверив в лаборатории воду, специалисты обнаружили в ней огромное количество железа. Данный факт позволил предположить, что часть реки не замерзает из-за утечки на местной теплотрассе. Теплая вода попадает в Биру по ливневой канализации, считают эксперты Росприроднадзора.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали местные жители. По их словам, подобное явление наблюдается в ЕАО не первый раз. К слову, от реки не исходит неприятный запах, что исключает версию с прорывом канализации. По факту аварии на теплотрассе в районе Биробиджана в Еврейском автономном округе природоохранная прокуратура региона организовала проверку.


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