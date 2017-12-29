«РТ-Инвест» объявляет о запуске акции «Зеленый Наро-Фоминск»

Сегодня, 10:46

Пресс-служба группы компаний «РТ-Инвест» объявила о начале акции «Зеленый Наро-Фоминск», которая проходит в рамках проекта «Энергия из отходов». В ее рамках у каждого жителя Наро-Фоминска будет возможность оформить заявку на высадку дерева, клумбы, газона или другого зеленого насаждения, в том месте, где посчитает необходимым. Акция взяла старт 28 декабря и будет проходить до 15 апреля будущего года включительно. В мае начнутся первые субботники, во время которых жители Наро-Фоминска вместе с представителями «РТ-Инвест» займутся озеленением района.

Как заявил лидер Наро-Фоминского г. о. Роман Шамнэ, акция ГК «РТ-Инвест» способствует объединению усилий предпринимателей и местных жителей в благородном деле озеленения района.

В свою очередь, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов заявил, что предлагаемый компанией проект уникален — в его рамках каждый житель сам выбирает участок для озеленения. Благодаря этому, можно будет охватить более широкий спектр территорий для благоустройства.