В Нидерландах метан отравил воду на многие десятилетия вперёд

Вчера, 22:55

В Нидерландах, неподалёку от деревни Слеен, метан отравил воду на многие десятилетия вперёд. Это произошло после того, как там в 1965 году случился прорыв газовой скважины.

В результате этого на поверхности произошло образование кратера, ширина которого составляет сотни метров. Но самым плохим оказалось не это. Наибольший ущерб от данного инцидента заключается в отравлении грунтовых вод природным газом. Значительное количество метана сохраняется в них до настоящего времени.

По оценкам голландских учёных, до настоящего времени являются отравленными метаном воды всех источников, находящихся в радиусе три километра от места, где произошла авария.

В зависимости от расстояния до него и глубины грунтовых вод, количество метана в литре воды колеблется от 0,1 и до 43,8 миллиграмма. При этом показатель в 28 уже считается очень опасным для здоровья.

После проведения изотопного анализа было получено подтверждение, что данное явление продолжает оставаться следствием давней аварии на газовой скважине.