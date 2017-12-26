В РФ внедрят новую систему обращения с отходами

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В РФ внедрят новую систему, касающуюся обращения с отходами. Согласно новому закону будет упрощён раздельный сбор мусора, а жители получат право влияния на то, в каком месте станут располагаться свалки.

Новым документом уточнено разделение полномочий между правительством, регионами и органами по местному самоуправлению.

То, где будут располагаться контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, станут определять регионы. Каждый из них будет принимать самостоятельное решение, какое количество контейнеров для этого необходимо.

То, где станут размещаться новые мусоросжигательные заводы и полигоны для его хранения, теперь подлежит согласованию с местными жителями.

Закон отменил необходимость лицензирования деятельности по раздельному накоплению отходов.

Специалисты отмечают, что легализация данного сектора и возможный приток в него инвестиций, может вызвать некоторый рост коммунальных тарифов на эту услугу. В особенности это коснётся тех граждан, чей мусор ранее просто вывозился на территорию ближайшего леса.

Чтобы новая система по обращению отходов начала действовать, каждому региону необходимо до мая 2018 года выбрать тех, кто станут региональными операторами по данному роду деятельности.

Введение системы в действие намечено на 1 января 2019 года.