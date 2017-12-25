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Карьер в Инкермане превратился в свалку из мусора и шприцов

Вчера, 22:26

Карьер, который размещен на территории Инкермана, может навсегда остаться сборной для мусора и использованных шприцов. Хотя в планах бизнесмена Олега Зубкова существовали большие перспективы.

Карьер располагается возле Свято-Климентовского монастыря в Инкермане. По словам предпринимателя, это не историческое культурное место, как должно быть, а простая свалка, состоящая из мусора, бытовых отходов и шприцов. Хотя изначально сам бизнесмен готов был вложить финансовые средства и организовать на карьере прерию для жизни диких животных. В основном планировалось завезти 25 амурских тигров и столько же бурых медведей.

Для того, чтобы животные могли там жить, карьер нужно было переоформить в заповедник. Но местное население стало противником организации такого зоопарка. Кроме того, если бы там жили звери, предприниматель Зубков подсчитал, что в год на них посмотреть приезжали бы около 5 тысяч человек, а это дополнительный доход.


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