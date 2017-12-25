Жительнице Брянска продали светящийся минтай

Вчера, 18:39

В Брянске продают светящуюся в темноте рыбу минтай. О данном событии рассказала одна из местных жительниц, которой «посчастливилось» приобрести такой продукт на городском рынке.

Как отметила женщина, внешне указанная рыба ничем не отличалась от той, что она покупала ранее. Ничего необычного хозяйка не замечала до тех пор, пока не решила покормить минтаем свою домашнюю кошку. Однажды вечером она отрезала кусок рыбы и отдала питомцу. Вернувшись в комнату, спустя какое-то время, женщина заметила, что оставленная ею часть филе светится в темноте «словно гирлянда». Об удивительном случае она решила рассказать в соцсетях.

Ранее мы писали, что в Брянске местные службы ветеринарного контроля прекратили деятельность торговых точек, где несанкционированно реализовывалось сало из Украины. Торговлю осуществляли в Волгоградском районе украинские граждане.