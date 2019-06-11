Алё, людям нечем мыться!: В Самаре 16 дней отсутствует горячая вода

Сегодня, 11:06

Администрация района отказывается комментировать ситуацию.

С приходом летнего периода, когда столбики термометров показывают в тени +30, а местами больше, а вода единственный живительный и спасательный источник, коммунальным организациям срочно нужно проводить профилактические ремонтные мероприятия. Под такими работами обычно подразумевается отключение водоснабжения, как правило — горячего.

Такая ситуация сложилась в Самаре, где 16 дней отсутствует горячая вода. Об этом сообщил в Twitter неравнодушный житель Промышленного района, который остался без живительной влаги. По его словам тепловики вообще ушли в глухую оборону и на жалобы местных не реагируют не как. Однако, алё, людям нечем мыться!

Большинство обитателей квартир не согласны принимать ванны с помощью тазика. Не для всех такой вариант является удобным. Кто-то согнуться не может, а у кого-то маленькие детки, которым вода необходима практически постоянно.

По всем правилам, во всех городах гидравлические испытания тепловых сетей проводится не больше трех дней. А жители Промышленного района города Самара, обитающие в многоквартирных домах ждут подачи воды уже более двух недель без каких-либо объяснений со стороны уполномоченных лиц.

Самаровцам можно было бы предложить два выхода, два пути: или ждать окончания профилактических работ, или пытаться жалобами добиться если не отмены таких отключений, то по крайней мере сокращения «засушливого» периода.