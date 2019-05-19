Внимание, зубы! Проезд воронежского двора «починили» слепками челюстей

Сегодня, 12:11

Материал хрупкий, но опыт есть - в Воронеже продолжают пользоваться стоматологическими протезами для ремонта дорог.

Яму одного из воронежских дворов засыпали слепками челюстей – материал, конечно, не самый лучший, но как средство привлечения внимания уже оправдал себя. Один из жителей сообщает, что в том дворе ямы – постоянное явление. По его словам, ремонт бывает редко и чаще всего фиктивным – засыплют какой-то смесью, которая держится несколько месяцев и всё. Другой житель сожалеет, что из-за ям приходится ездить по соседним дворам, чтобы не повредить машину.

В сети мнения разошлись – горожане полагают, что это лишь замусорит дорогу, а представитель мэрии предложил обратиться в районную управу.

Воронежцы уже умело пользуются зубной промышленностью – в 2017 году весной засыпали ямы на бульваре Победы с помощью пломб.