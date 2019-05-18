«Кишечные болезни – уже норма»: В Ростове ФСИН сливает отходы жизнедеятельности к жилым многоэтажкам – Сеть

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Крик души одна из жительниц ближайших домов оставила в социальной сети.

Жительница Ростова-на-Дону сообщила, что проблемное ГУФСИН расположилось по улице Новгородской в Пролетарском районе города и долгое время не даёт спокойно жить обычным людям. Структура активно используется, но внешне вызывает только сочувствие. Из жалобы известно, что ранее служба обустроила неподалёку домов стихийную свалку, которую законно убрать у жильцов пока не получается.

Другой проблемой, созданной ГУФСИН, является еженедельный слив канализации. Здание расположено на небольшой возвышенности, поэтому все отходы жизнедеятельности текут вниз по улице и создают ужасный смрад. На жалобы ни создающее проблему ведомство, ни ответственные за устранение этой проблемы не реагируют.

К неприятным последствиям, с которыми столкнулись жильцы многоэтажек, относится не только неприятный запах, который в тёплое время года становится «токсичным». «Кишечные болезни – уже норма», - пишет местная жительница, говоря о своих детях, которым просто негде больше гулять.

С подобными жалобами эксперты зачастую советуют обращаться в городскую администрацию или писать письма напрямую главе губернатору.