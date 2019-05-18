«Кишечные болезни – уже норма»: В Ростове ФСИН сливает отходы жизнедеятельности к жилым многоэтажкам – Сеть

Крик души одна из жительниц ближайших домов оставила в социальной сети.
Жительница Ростова-на-Дону сообщила, что проблемное ГУФСИН расположилось по улице Новгородской в Пролетарском районе города и долгое время не даёт спокойно жить обычным людям. Структура активно используется, но внешне вызывает только сочувствие. Из жалобы известно, что ранее служба обустроила неподалёку домов стихийную свалку, которую законно убрать у жильцов пока не получается.
Другой проблемой, созданной ГУФСИН, является еженедельный слив канализации. Здание расположено на небольшой возвышенности, поэтому все отходы жизнедеятельности текут вниз по улице и создают ужасный смрад. На жалобы ни создающее проблему ведомство, ни ответственные за устранение этой проблемы не реагируют.
К неприятным последствиям, с которыми столкнулись жильцы многоэтажек, относится не только неприятный запах, который в тёплое время года становится «токсичным». «Кишечные болезни – уже норма», - пишет местная жительница, говоря о своих детях, которым просто негде больше гулять.
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‼️ 🆘Крик души! Куда обращаться, если реакции нет совсем! Пролетарский район! Берберовке! Улица Новгородская, Кадровая и пер. Паровозный! Мало того, что около здания ГУФСИН свалку сделали незаконно и бороться силами жильцов уже нет возможности! Так ещё и каждую неделю у них ‼️😱прорывает канализация!😡‼️ Либо они просто её сливают! Все бежит прямо по дороге, вонь нереальная!‼️ Открыть окна в дом вообще не возможно! Дети гуляют и бегают прямо по канализации! Кишечные болезни это норма уже для каждой семьи! Пробовали звонить, писать, все перекрывают, но через неделю все тоже самое! Ждём совета куда ещё можно обратиться! Чтоб был толк!Спасибо!🆘‼️Фото и видео прилагается!
С подобными жалобами эксперты зачастую советуют обращаться в городскую администрацию или писать письма напрямую главе губернатору.