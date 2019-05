«Кишечные болезни – уже норма»: В Ростове ФСИН сливает отходы жизнедеятельности к жилым многоэтажкам – Сеть

View this post on Instagram

‼️ 🆘Крик души! Куда обращаться, если реакции нет совсем! Пролетарский район! Берберовке! Улица Новгородская, Кадровая и пер. Паровозный! Мало того, что около здания ГУФСИН свалку сделали незаконно и бороться силами жильцов уже нет возможности! Так ещё и каждую неделю у них ‼️😱прорывает канализация!😡‼️ Либо они просто её сливают! Все бежит прямо по дороге, вонь нереальная!‼️ Открыть окна в дом вообще не возможно! Дети гуляют и бегают прямо по канализации! Кишечные болезни это норма уже для каждой семьи! Пробовали звонить, писать, все перекрывают, но через неделю все тоже самое! Ждём совета куда ещё можно обратиться! Чтоб был толк!Спасибо!🆘‼️Фото и видео прилагается!