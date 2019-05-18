ПАО «МРСК Северо-Запада» - Откуда взялись прошлогодние долги за электричество

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Основная причина задолженности - несвоевременное получение показаний счётчиков потребителей из-за смены поставщика электричества.

В мае ПАО «МРСК Северо-Запад» сообщает о том, что около 50 тысяч потребителей Архангельской области задолжали предыдущему поставщику электроэнергии. Чуть позже опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы.

В частности, рассказали о том откуда взялись долги – с 1 сентября по 30 сентября 2018 года корректировали показания счётчиков. В итоге квитанции рассчитывались по среднему потреблению прошлогодних периодов.

Как получилось, что задолженность взыскивается через 7 месяцев? Представитель организации сообщает, что из-за смены гарантирующего поставщика электричества изменили организационную структуру предприятия и создали отдел взыскания долгов. Для удобства оплаты можно пользоваться терминалами и банкоматами ПАО «Сбербанк», через мобильное приложение. Нужно обратить внимание на то, что оплачивать нужно без указания лицевого счёта.