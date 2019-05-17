40 лет без воды: Власти Тюменской области почти полвека мучили жителей села ржавчиной

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Местные жители жалуются, но их только просят «потерпеть ещё пару лет».

Жительница Тюменской области из поселка Яр пришла на приём к местным властям, хотела пожаловаться на ржавую воду. Однако господа чиновники развели руками и вынесли вердикт - сделать ничего невозможно. Но посоветовали жителям потерпеть ещё пару лет.

А местные не особо-то и хотят терпеть ещё «пару годиков», поскольку и так уже прожили 40 лет без воды, вместо неё из кранов текла ржавая субстанция. Несмотря на то, что власти Тюменской области почти полвека мучили жителей села ржавчиной - всё осталось на своих местах. Как не делали это на протяжении нескольких поколений.

Местные жители отрицательно реагируют на ответ властей, но и сами мало что могут сделать. Некоторые пользователи сети посоветовали мэру заварить чай в такой воде. Как стало известно, в рядом с водозабором находятся месторождения железа, которые и придают такой цвет и металлический привкус. Власти заверяют, что к 2021 году будет будет проложена другая ветка. Только почему-то не смогли догадаться до этого ранее. Возможно, причина в банальном нецелевом использовании средств.