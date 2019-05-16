Прожарка «столичная»? В Москве засняли обвисшие провода возле станции метро «Полежаевская»

Сегодня, 22:20

Высоковольтные проводники электричества едва не чиркали по влажному после дождя асфальту.

Возле станции метро «Полежаевская» в Москве теперь ходить небезопасно. Этот вывод можно сделать из фото, которое засняли пользователи Сети и выложили его на всеобщее обозрение. Однако главное, чтобы эти снимки увидели люди, способные устранить опасность. Пока что москвичи и гости города, проходящие в районе «Полежаевской» могут лицезреть провода, практически касающиеся земли. Судя по фото, асфальт еще влажный, поэтому контакт электрических «лиан» с дорогой опасен. Кроме того, едва произойдет заземление, не поздоровиться всем, кто будет находиться поблизости.

И будет как в старом-добром фильме «Любовь и голуби» - «шибануло вашего отца». Вот шибанет только не любовью к красавице-коллеге, а зарядом электричества в несколько сотен вольт. И возмущениями брошенной жены тут дело не обойдется. Обвисшие провода, которые засняли в Москве, могут стать интернет-мемом с подписью «Прожарка «столичная». Вот только такой юмор слишком уже черный, поэтому лучше бы эти провода водрузить на прежнее место. Все-таки и люди рядом ходят, и проезжая часть оживленная, светофоры, которые тоже может замкнуть некстати.