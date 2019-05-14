Доворовались? Упавший в яму петербуржец мог получить ожоги из-за халатности чиновников

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Не успел Санкт-Петербург отойти от «горячего потопа», как новый порыв теплотрассы около детского сада едва не закончился трагедией.

Похоже, что утро 14 мая житель Приморского района Питера запомнит надолго. Мужчина отводил ребенка в детский сад. Проходя мимо дома № 20 по улице Стародеревенской, он почувствовал, что земля уходит из под ног. Не успев вовремя среагировать, через секунду он оказался в яме с горячей водой по самую шею.

Радует тот факт, что ребенок, находившийся рядом с ним в этот момент, чудом избежал падения. Мужчине вызвали скорую. После осмотра медики сообщили, что никаких травм и повреждений они не нашли. Сам пострадавший отказался от каких-либо претензий в адрес «ТЭК».

В ведомстве сообщили, что мужчина провалился в яму, потому что решил срезать путь там, где как раз проходили трубы отопления, в которых и произошел порыв.

Спасло молодого человека только то, что отопительный сезон в городе подошел к концу, и вода в трубах была значительно холоднее, чем зимой.

О плачевном состоянии теплотрасс северной столицы давно ходят легенды. На их замену каждый год исправно выделяют огромные суммы бюджетных средств. Напрашивается вопрос, неужели местные чиновники доворовались, что последствия с каждым днем неумолимо дают о себе знать?

Остается надеяться, что городские власти возьмут под контроль ситуацию, и жители Питера смогут ходить везде, где захотят - без угрозы жизни и здоровью.