ЖКХ бесплатно?: Всего 84 тыс голосов отделяет россиян от рассмотрения в ГД инициативы о коммунальных платежах

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Инициатива о бесплатных услугах ЖКХ размещена на портале общественных инициатив.

Российская общественная инициатива (РОИ) была создана по указу Владимира Путина во исполнение закона об общественных инициативах. На портале размещаются инициативы от обычных граждан РФ, после чего проводится голосование, которое может отправить инициативу на федеральное рассмотрение и даже принятие соответствующего закона. Каждый желающий может оставить свой голос «За» или «Против»

На портале размещена инициатива, чтобы сделать коммунальные услуги для россиян бесплатными или минимальными, и снизить цены на бензин. За неё из необходимых 100 тыс голосов собрано пока только 16 тыс. Однако всего 84 тыс голосов отделяет россиян от рассмотрения в ГД инициативы о коммунальных платежах. Вынесение на рассмотрение данной инициативы на федеральный уровень может стать большим общественным резонансом, поскольку эта тема для россиян в последние годы стала очень актуальной, и даже болезненной.

Высокие тарифы и низкие зарплаты делают эту инициативу «спасательным кругом», который сможет помочь в решении многих проблем, в частности, финансовых. Всё теперь зависит от активности граждан, поскольку голосование продлится до 18 мая.