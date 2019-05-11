Оставьте в покое Шиес. Как Москва может правильно «выбросить в мусор» 16,5 млрд рублей

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Защищать крупнейшую в Европе помойку пригнали силовиков, но зачем?

Эко-активисты ужасают новостями: станция Шиес, в частности, район ООО «Технопарк», накануне стала местом массовых протестов, против которых применили силу. Известно, что это делали люди в форме «ЧОП Гарант». Их бросили в прямом смысле растаскивать народ Архангельска, пришедший защитить тайгу от помойки, на которую правительство Москвы планирует первым траншем спустить 16,5 млрд рублей.

Протесты понятны, ведь сегодня школьник знает, как чиновники могли правильно «выбросить в мусор» миллиарды налогов населения. Примером могут стать Европа и Япония. Эти территории являются передовыми в области утилизации мусора и делятся секретами технологии. Из-за чего так и хочется сказать: оставьте в покое Шиес и посмотрите дальше носа!

Япония, например, практикует сложную для россиян систему разделения мусора. В общем он делится на 4 категории: сжигаемый, несжигаемый, перерабатываемый и крупногабаритный. Жители должны изучить томники инструкций, где доступным языком с картинками разъясняют каждый случай. Утилизируют мусор в центре города. Современные фильтры, используемые на мусороперерабатывающих заводах, не только не пускают в город запах, но и оберегают экологию от выбросов.

Что может позаимствовать Россия: сбор мусора по дням. В Японии нет машин, которые забирают весь мусор каждые 3-4 дня. Сбор каждой категории определяется календарным планом, что упрощает работу самих заводов.

Более близким кажется опыт Европы. В первую очередь, Финляндии, Германии и Швеции. Мусорные контейнеры (11 шт.) в этих странах стоят в отдельных помещениях, закрываются на ключ, имеющийся у каждого жильца дома/подъезда и у мусорщиков. Европейская практика показала, что мусор – это не только мусор, но и «ценный мех», а точнее кладезь для экономики.

Швеция закупает отходы у соседей. 15-16% отходов становятся биоудобрениями, а более половины сжигаются на специальных станциях и преобразуются в энергию, что позволяет отказаться от мирного атома и прочих источников. Кстати, Швеция умудряется затем продавать энергию тем странам, у которых купила нужный мусор, на чём неплохо зарабатывает.

Теперь немного о цифрах. Как удалось посчитать блогеру Олегу Мандрыкину, 16,5 млрд рублей первого транша будет достаточно, чтобы обеспечить москвичей 110 000 упомянутых местам раздельного сбора отходов с 11-ю контейнерами. Но нужно помнить, что, обустраивая в Шиесе помойку, Москва будет регулярно платить за транспортировку и другие манипуляции с мусором. Эти деньги можно было пустить на строительство европейских мусоросжигательных станций в столице.

Почему Россия продолжает обмазываться мусором, как свинья болтом, можно только предположить. Очевидно, что использование отходов для добычи энергии существенно удешевит на рынке нефть, и государство потеряет много денег. Отказ от полигонов пресечёт десятки коррупционных схем, начинающихся с подготовки земли под свалку. Упрекнуть в необразованности чиновников нельзя. Упрекать их нужно совсем в другом.