Аллергия на краску? Собянин дал отбой благоустройству бордюров перед праздниками

Сегодня, 18:34

По словам мэра столицы, и так сойдет, а то краской, дескать, сильно попахивает.

В этом году москвичи не смогут созерцать свежевыкрашенные бордюры перед Первомаем и Пасхой. Мэр столицы Сергей Собянин провозгласил генеральную уборку столицы по новым правилам, в которых призвал коммунальщиков не привязываться к датам, а начинать «чистить и блистить» улицы, едва снег сойдет с земли.

Мэр обяжет городские службы отмывать фасады зданий в центре и на периферии, промывать шампунем дороги и по шесть раз в день, а также вымыть все светофоры, заново нанести дорожные разметки и продезинфицировать фонарные столбы. Как отмечается, метят эти столбики не только коты и собаки.

А бордюрам о первомайском лоске придется забыть. Мэр ясно дал понять, что красить их не имеет смысла, ведь новые конструкции и так хорошо выглядят, а старые все равно скоро придется менять. Насколько скоро, градоначальник не уточнил. Из его слов выходит, что так можно существенно сократить расходы. В то же время мыть дороги шампунем – вовсе не способствует экономии. И только потом становится понятно, с чем связан отбой благоустройству бордюров перед праздниками. Вскользь он обмолвился, что ему не нравится запах краски по весне, забивающий природные ароматы. Можно предположить, что у Собянина просто аллергия на краску, ведь запах горящих свалок в пригородах его ничуть не смущает.