Наслаждайтесь погодой стоя: ЖКХ Москвы красят лавки несохнущей краской - соцсети

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«Сохнущая по 2 месяца» краска портит одежду столичным жителям, жалуются пользователи.

Все цветет и пахнет, дует теплый ветерок, поют птички. Так и хочется присесть на лавочку во дворе или скверике и вдохнуть пьянящий аромат весны. Но как предупреждают вездесущие таблички «Окрашено» от ЖКХ, делать этого не стоит.

Не исключение составляют и детские площадки. Ограждения, турники, спортивный инвентарь и даже качели-карусели принято красить именно весной, когда детвора выбирается из остывших без отопления квартир порезвиться на улице. Впоследствии принося на одежде «сюрпризы» для мам в виде пятен от краски.

Пользователи Instagram отмечают, что сотрудники ЖКХ вынуждают москвичей наслаждаться погодой стоя. И все бы ничего, если бы не качество красящего состава, который работники коммунальных служб с усердием наносят на все, что только можно покрасить. Как утверждают юзеры, краска на свежем весеннем воздухе высыхает долгие недели, а порой и месяцы, пачкая одежду москвичам и гостям столицы. Подобная ситуация с несохнущим покрытием нередко наблюдается и в регионах.

Жаль, что прекрасная традиция весеннего обновления омрачается качеством исполнения, сводя на нет весь положительный эффект.