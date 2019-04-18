«Это фэншуй, вы не понимаете»: Креативные коммунальщики в Москве добавили к побелке деревьев покраску камней

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Проделки ГБУ вызвали насмешки в Сети.

Администрация Москвы приняла решение, которому стоит аплодировать стоя: последовав всемирной практике, в столице наконец-то отказались от побелки деревьев. Но только в парках, скверах, на бульварах и улицах, тогда как владельцы домов на окраинах, вероятно, могут продолжать разрушать кору деревьев.

К побелке добавился новый «хит сезона» - покраска каменей. В российских городах уже многие годы практикуется подобный способ изуродовать территорию. Но в Москве решили максимизировать объекты. Так, ГБУ «Жилищник района Печатники» выкрасило огромный камень в зелёно-жёлтый цвет. При этом работа была сделала креативными коммунальщиками отвратительно и на влажной поверхности в дождь.

Пользователи Сети отшутились: «Это фэншуй, вы не понимаете», «Может, там этот камень смотрелся органично». Однако не исключено, что, согласившись с критикой народа и отказавшись от побелки, бюджетное учреждение могло внедрить новый способ «отмывать» деньги.

На постсоветском пространстве эта схема практикуется чаще при побелке деревьев, зданий и бордюров: используется самая дешёвая краска или некачественная известь, но в закупках её цена поднимается к среднерыночной. Аналогичная схема может работать при покраске булыжников, место которым за чертой города, а не украшением в зоне отдыха.