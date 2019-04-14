Коммунальный беспредел в Ижевске?: Жителям пришли двойные платежки по отоплению

Сегодня, 12:10

Управляющую компанию подозревают в сговоре с Энергостбытом.

Жители российских городов находятся в предвкушении замечательного события: в связи с хорошими погодными условиями отопительный сезон скоро будет завершен. Для многих это значит уменьшение трат на коммунальные услуги.

Однако, не у всех отключение тепла вызывает положительные эмоции. В городе Ижевск жители многоквартирных домов получили двойные платежки по отоплению.

Настоящий скандал разгорелся по этому поводу. «У нас пришла платёжка за отопление и сумма больше пришла была 1100, стала 2800», «Пришла не бумажка а именно платёжка,вместо 1800,сумма 4500», «Было 1009 стало 3470. это что, коммунальный беспредел?»- жалуются горожане в сети.

Самые неравнодушные к данной проблеме решили обратиться в местный Энергосбыт за объяснениями. В учреждении рассказали, что в 2018 году жильцы якобы потребили больше тепла, чем предусмотрено нормой, поэтому был сделан перерасчет. Получается, что у кого площадь проживания больше, тот и платит больше, а у кого меньше — платит, соответственно, меньше.

По словам тех же жильцов, главные по подъезду просто разводят руками и настаивают на полном погашении платежки без привлечения правоохранительных органов.

Неудовлетворенные таким ответом, жители Ижевска намерены идти с жалобой в прокуратуру. Ведь не всем под силу оплатить такие суммы.