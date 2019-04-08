«Погашаем чужие долги?»: ЖКХ Амурской области подозревают в махинациях с коммунальными платежками

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Горожане возмущены абсолютнейшим беспределом и готовы судиться с зачинщиками вероятного «обдиралова».

В апреле коммунальные службы города Тынды Амурской области подготовили горожанам оригинальный «сюрприз» в виде огромных счетов за предоставляемые услуги.

Жители многоэтажных домов были шокированы: платить за удобства теперь придется в разы больше — от 13 000 до 16 000 рублей. А ведь в прошлом месяце суммы не доходили и до 10 000. «Я плачу вовремя. Мне пришла квитанция на 7 тыс. больше», «У меня плюсом посчитали 9000... Это что за грабеж?»,- жалуются местные.

По словам подписчиков, странность заключается в том, что вытягивают немаленькую сумму не у всех сразу: сначала у одних, потом у других. В сети, где и разразился настоящий скандал, горожане заподозрили ЖКХ в махинациях с коммунальными платежками, предположив, что таким образом покрываются чужие задолженности. Ведь совсем непонятно, почему суммы выросли так сильно и так неожиданно.

Обратившись к мэру Тынды Марине Михайловой, жители услышали в ответ, что данная ситуация сложилась из-за несвоевременной замены общедомовых приборов учетов, что должны были сделать представители управляющей компании. Поэтому, сделав перерасчет, и вышли такие космические суммы. Но по словам той же Михайловой, ситуация взята под четкое внимание администрации города.

Местные активисты уже направили несколько жалобных исков с суд, чтобы найти виновных в данной ситуации и решить, должны ли люди платить за такой беспредел.