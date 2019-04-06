«Нагло кидают пенсионеров»: В Твери строительная компания под видом службы газа втридорога торгует счётчиками

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Региональные операторы после работы «лжегазовиков» отказываются обслуживать пострадавших из-за угрозы безопасности и отключают поставки газа в квартиры.

В последнее время по России участились случаи обмана граждан фейковыми коммунальщиками, которые вынуждают платить за их услуги в несколько раз больше рыночной цены. На деле же люди становятся жертвами работы некомпетентных специалистов и могут даже пострадать из-за некорректной работы «отлаженных» аферистами коммуникаций.

Одной из таких компаний, как считают в сети, стала некая петербургская фирма под названием ООО «ГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ». Информация из открытых источников свидетельствует, что к газу предприятие не имеет никакого отношения, а специализируется на строительных и монтажных работах. Тем не менее, строительная компания, основанная лишь в 2017 году, если верить пользователям, активно обслуживает потребителей газа, как в Санкт-Петербурге, так и в других городах России.

К примеру, в Твери местные жители увидели на своём доме объявление с предупреждением о грядущем повышении цен на газ и необходимости замены учётного оборудования. Фото обращения к жильцам дома от имени фирмы «ГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» появилось на портале Pikabu.

Как выяснилось, данная строительная компания уже давно под видом службы газа втридорога торгует счётчиками по всей России. Так, в сети полно негативных отзывов от жителей Москвы, Челябинска, Самары и прочих городов, где говорится, что сотрудники «ГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» представляются газовиками, ходят по квартирам и нагло «кидают» пенсионеров.

Схема работы у них одна – потребовать впустить сотрудников «службы газа» в квартиру, найти утечку в помещении и настоятельно предложить купить у них газовое оборудование с установкой на месте. В итоге люди, преимущественно, пенсионеры преклонного возраста доверяют «лжегазовикам» и платят за ненужные приборы втридорога. При этом все клиенты фирмы впоследствии имеют проблемы с настоящими газовиками, которые попросту отказываются опломбировать самовольно установленный счётчик.

Более того, в ряде случаев люди жалуются, что после визита представителей «ГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» у них в квартире была найдена настоящая утечка газа из-за неквалифицированной работы «гастролёров». В итоге люди, будучи обманутыми на тысячи, оказывались ещё и в смертельной опасности.

Региональные операторы в Москве, Челябинске и Оренбурге не раз предупреждали население о мошенниках, притворяющихся работниками службы газа. На днях подобные объявления стали появляться и в Тверской области, где проверка АО «Газпром газораспределение Тверь» выявила массовые нарушения со стороны фирмы «ГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ». Коммунальщики просят граждан быть осмотрительными при контакте с потенциальными мошенниками и доверять обслуживание лишь компетентным службам.