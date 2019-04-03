Самара в воде: Неработающие коллекторы «затопили» пол города

Сегодня, 14:07

Местные жители пристыдили за беспорядок мэра Лапушкину и губернатора области Азарова и пригласили их самих оценить ситуацию.

Весна — прекрасное время, сходит снег, и даже порой вместе с асфальтным покрытием. В это время в одном из самых теплых регионов России образовалась проблема, касаемая ЖКХ.

В Самаре весеннее настроение жителям испортила неисправная система водоотведения: неработающие коллекторы «затопили» пол города. Горожане отмечают, что это не первый случай образования такого «моря», ведь дождеприемники не работают уже десятки лет.

«Вся «Алма-Атинка» плывет, ливневки будто не предусмотрены. Ведь недавно же ремонт дороги делали перед ЧМ-2018, могли бы заложить», «Каждую весну, осень и летом после дождя. Пора принимать кардинальные решения»,- жалуются люди в сети.

И местное муниципальное предприятие «Инженерные системы» услышало крики о помощи и решили исправить ситуацию путем откачивания воды насосом. Следует отметить, что это весьма бесполезное дело, ведь снег еще тает, а это значит, что вод станет только больше. Представители компании, в свою очередь отметили, что для восстановления работоспособности водоутилизирующих сетей необходимо строительство новых коллекторов.

Мэр города Елена Лапушкина дала распоряжение в кротчайшие сроки разобраться с данной проблемой, однако, будет ли это выполнено - покажет время.