Коммунальная катастрофа в Рязани: Городской «Водоканал» могут отключить из-за долгов

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Неоплаченные долги перед электриками могут привести к сокращению подачи воды горожанам.

В середине марта в Рязани разгорелся скандал относительно работоспособности городского «Водоканала». Депутаты, администрация города и представители коммунальных служб обсуждали сложившуюся ситуацию на заседании «круглого стола». Однако, обсуждения без действий результата не принесли.

Как сообщают уполномоченные представители, «Водоканал» находится в состоянии банкротства и его могут отключить из-за долгов. Это приводит к серьезным финансовым проблемам: 5-миллионная задолженность перед поставщиком электроэнергии не может быть погашена. Управляющий Михаил Хачатурян утверждает, что такое плачевное положение дел образовалось из-за злостных неплательщиков, нелегальных подключений и махинаций с приборами учета. Отсутствие платежей может привести к внезапному отключению электричества, что поведет за собой образование канализационных заторов.

Если такое произойдет, то вода через люки начнет бить фонтаном прямо на асфальт и затопит близрасположенные территории. Люди останутся без воды, а это уже грозит коммунальной катастрофой для горожан.

Областное министерство жилищно-коммунальных услуг обещало взять под строгий контроль сложившуюся проблему и найти пути ее решения в самые кротчайшие сроки.