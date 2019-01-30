Коммунальщики в Смоленске сбивают лёд прямо на припаркованные машины

Сегодня, 15:58

Сегодня в одной социальной сети города Смоленска появился пост предупреждение о том, что коммунальщики сбивают с крыш сосульки прямо на автомобили.

Очевидцы сообщают, что это происходит на улице Коммунистической, 6. Коммунальщики сбивают лёд прямо на припаркованные машины, и в них срабатывает сигнализация. Пользователи попросили распространить информацию и сообщить владельцам транспорта, что их ждёт сюрприз.

В сети прокомментировали эту ситуацию. Некоторые защищали сотрудников коммунальной службы: «Вероятно, машины стоят не по правилам», «А я бы вряд ли стала парковать машину там, где на нее могут попасть сосульки». А другие напротив, осудили работников: «там парковка разрешена, там ограждения по тротуару сделаны из ленты, только лёд летит дальше тротуара», «Ух, как же бесят такие поступки...», « люди копили или брали кредит, а тут решили разбить трудяги, которые за зиму первый раз это делают!!!»

Тут выходит двоякая ситуация, с одной стороны пострадали дорогостоящие машины, а с другой могут пострадать люди. Напомним, недавно с одной из крыш банка в Смоленске упала огромная сосулька, но к счастью никто не пострадал.