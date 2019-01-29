В Ставрополе растаявший снег показал все проблемы на дорогах

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Автомобилисты города просто шокированы количеством ям, которые образовались на дорогах за зиму. В сети жители Ставрополя жалуются, что стали тратить незапланированные средства на ремонт авто, после попадания в дорожные ямы.

В России всегда были проблемы с дорогами, воспевали ее даже классики, но вот с течением времени ничего не меняется. Мы научились летать в космос, но качественный ремонт для российских специалистов до сих пор остается загадкой.

Так, после того, как в Ставрополе резко потеплело и с дорог сошел снеговой покров, автомобилисты были просто шокированы состоянием магистралей – все они были покрыты ямами разной величины. В сети пользователи жалуются на ситуацию и сообщают, что в прошлом году некоторые из городских улиц ремонтировались, но вот сейчас этого уже не видно.

Ставропольчане выложили информацию о самом проблемном участке, который расположен на улице 50 лет ВЛКСМ, 67/1. Именно здесь в ямы попало уже пять авто, которые сразу же отправились к ремонтникам из-за полученных повреждений. В комментариях горожане начали называть адреса своих дворов, тоже нуждающихся в ремонте.

Ситуацию прокомментировал мэр Андрей Джатдоев, который объяснил, что на ремонт всех внутридворовых дорог уйдёт две трети городского бюджета – около 5 миллиардов рублей. Он пообещал отвечать на обращения ставропольцев, но заметил, что не все проблемы города удастся решить сразу.