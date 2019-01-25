Коммунальщиков в Саранске оштрафовали за сосульки

Сегодня, 16:41

В Саранске в Октябрьском районе ЖЭК привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства района.

Организацию оштрафовали на 35 тысяч рублей, за не вовремя почищенные кровли от сосулек и снега. В городской администрации сообщили, что не убраны крыши домов 46а, 42/2и 42/1 по улице Севастопольской. Коммунальщиков не смущало, что сосульки висели прямо над пешеходными зонами и создавали опасность для проходящих рядом людей.

Сотрудники ЖЭКа сообщил, что одной и самой главной причиной несвоевременного выполнения их обязанностей оказались припаркованные автомобили. Вышки не могли подъехать ближе к дому, потому что во дворе стояло большое количество машин, препятствующих работе сотрудников организации.

На сегодняшний день ситуация исправлена, на крышах района работали вышки и альпинисты. Жители домов, на которых были не убраны снег и сосульки, подтвердили эту информацию. Но штраф ЖЭКу оплатить всё равно придётся.