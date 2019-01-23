В Волгограде жители до сих пор живут вместе с тараканами

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В прошлом году жители города неоднократно жаловались на массовое нашествие тараканов и просили специальные службы заняться вопросом их уничтожения. Было обработано свыше 1200 помещений, но вот ситуация не сильно изменилась и на кухнях квартир можно встретить таких «гостей».

В 21-м веке россияне не смогли избавиться от соседства с тараканами. Так, жители Волгограда просто шокированы их нашествием, о чем рассказывают в социальных сетях. В прошлом году в Центр Дезинсекции поступило большое количество жалоб на данную проблему, а специалисты провели обработку более 1200 помещений.

Специалисты напомнили, что чаще всего тараканы селятся на кухне. Их можно встретить в бытовых приборах (микроволновке, холодильнике, кухонной плите и другой технике), а также мебели, в ванных комнатах, под мойкой, в мусорных ведрах или за плинтусами. Данные насекомые являются переносчиками различных инфекций.

Если тараканов не очень много, то можно попытаться с ними справиться самостоятельно. Для этого нужно провести генеральную уборку, замазать щели герметиком, а вентиляционные отверстия закрыть капроном. Помимо этого, все продукты необходимо убрать в герметичную посуду – это лишит насекомых кормовой базы. После этого необходимо воспользоваться специальными препаратами для борьбы с ними.