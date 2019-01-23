В прокуратуре Екатеринбурга разрешили официальные жалобы на коммунальщиков

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Коммунальные аварии приводят в бешенство многих россиян, как и бездействие курирующих служб. Теперь в Екатеринбурге можно официально пожаловаться на такую бесхозяйственность прямо в прокуратуру по средствам «горячей линии».

Жители уральской столицы получили уникальную возможность разрешения всех коммунальных проблем, которые существуют в Екатеринбурге. В прокуратуре города сообщили, что для удовлетворения жалоб они создали телефон «горячей линии», по которому все неравнодушные граждане смогут сообщить о прорывах труб и других авариях.

Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, в случае коммунального ЧП горожане должны позвонить по телефону 229-59-24. В обращении следует указать дату прекращения подачи коммунальных услуг в связи с аварией на сетях, управляющую компанию, обслуживающую дом, свой адрес и телефон. Предполагается, что таким образом все коммунальные службы активизируют свою работу, что создаст безопасные условия для жизни в городе, а популярность такого телефона станет довольно высока.