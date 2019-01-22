В Уфе чиновникам и руководителям районов предложили ножками проверить качество уборки снега

Сегодня, 10:07

В ночь на 22 января в городе пошёл сильнейший снегопад, не прекращающийся до сих пор. Он привёл к возникновению 9-балльных автомобильных пробок.

Работа коммунальщиков в Уфе переведена на усиленный режим. А вот городским чиновникам и руководителям районов предложили ножками проверить качество уборки снега.

Такое обращение к ним на утренней оперативке озвучил Салават Хусаинов, являющийся первым замом мэра региональной столицы.

С его слов, именно это нужно, чтобы соответствующая оценка была объективной. Нужно воочию и лично убедиться, как в городе проводится снегоборьба. Особое внимание требуется уделить тротуарам и остановкам транспорта. Передвижение граждан должно быть комфортным.

Впрочем, уже скоро в Башкирию вернутся морозы. При них снегопадов не бывает, и дворники вздохнут с облегчением.