Жители разрушенного дома в Магнитогорске против переселения

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Был проведён опрос среди жителей дома по ул. Карла Маркса 164 и 195 человек выступили против переезда.

Напомним, что трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, в многоэтажном доме по ул. Карла Маркса произошёл взрыв, в результате которого было разрушено 2 подъезда. По предварительным данным произошла утечка газа. А 16 января президент России Владимир Путин распорядился расселить жителей всего дома и выделил на это почти 1,5 миллиарда рублей.

Оказалось, что не все жители хотят оставить свои квартиры, некоторые против переселения. Это выяснилось во время опроса, который провели жители дома и корреспондента одной из местных газет. Голосование проходило три дня, а участие принимали жильцы, у которых есть документы на право собственности квартирой.

Выяснилось что из опрошенных 361 человек, 195 против переселения. В основном люди считают, что в городе равноценных квартир нет, а пенсионеры прожили в этом доме всю жизнь и просто не хотят переезжать.

Собранные данные активисты отправят письмом к президенту на рассмотрение, попросят пересмотреть указ и учесть пожелания всех жителей дома.