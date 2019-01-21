Жители Ростова отказываются платить за свет, объявив себя гражданами СССР

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В последнее время много жителей Ростовской области отказалось платить по счетам за электроэнергию. А случаи отключения от сети они называют геноцидом.

Жители Ростова, которые являются членами объединения «Народный совет СССР» не хотят платить коммунальные услуги. Они объясняют это тем, что являются гражданами СССР. С конца прошлого года они написали большое количество писем энергетикам, в которых просят официально подтвердить передачу электросетей Советского Союза их теперешним владельцам. Члены объединения также не признают рубль как валюту.

Энергетики сообщили, что такие письма не спасают от оплаты по счетам и от пеней, которые будут начисляться. А самое печальное, что действие этой организации вводит заблуждение самых прилежных плательщиков - пенсионеров.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» просит своих клиентов и их родственников, которые отказываются платить за свет, понять, что нет организаций, которые могут разрешить не оплачивать коммунальные услуги.