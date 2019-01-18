«Как в Чечне»: Брянский сенатор призвал списать долги за газ всем россиянам

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Жители Брянска должны 30 миллионов рублей газовикам. Сенатор города заявил, что эти долги необходимо списать.

Сенатор Брянской области Сергей Калашников возмущён информацией о том, что жителям Чечни списано 9 миллиардов рублей долгов за газ. Он считает, что все россияне равны, а принцип равенства оплаты коммунальных услуг не у всех одинаковый.

Брянский сенатор призвал, как в Чечне, списать долги за газ жителям города, которые задолжали всего 30 миллионов, по сравнению с долгами чеченцев, это совсем небольшая сумма.

Напомним, что прокуратура Чечни выиграла иск к «Газпрому», в иске шла речь о списании 9 миллионов рублей жителям республики. Объяснили это тем, что квитанции за газ очень большие, а ситуацию назвали «социально напряжённой», которая могла повлечь за собой протесты жителей республики.

Своё мнение по поводу этой ситуации высказал политолог Константин Калачёв в одной из беседы с «Клубом Регионов». Он рассказал, что всё это работает на авторитет прокуратуры Чечни, всей судебной системы и особенно главы Рамзана Кадырова. Это стало предметом зависти, а почему бы этому случаю не стать примером для подражания.