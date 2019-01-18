В Петербурге снегоуборочный трактор «прилёг отдохнуть»

Сегодня, 11:57

Инцидент произошёл в Невском районе, снегоуборочная машина не справилась с количеством снега и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы, выложив пост в социальной сети.

По словам жителей района, трактор чистил снег и «прилёг отдохнуть» во дворе жилого дома. А другие петербуржцы заметили, что в их район трактор так и не добрался.

Люди, которые весь день провели в условиях снегопада, начали язвительно комментировать пост. Одни писали, что проще трактору умереть, чем чистить такое количество снега. А другие говорили, что водитель оказался не опытный, поэтому случился инцидент. На данный момент снегоуборочную машину подняли и оттащили.

Из-за погодных условий на днях в Петербурге образовалась 10-балльная пробка и произошло большое количество ДТП. Также в снегу погрузли несколько автобусов, пассажиры которых толкали и освобождали транспорт из снежных завалов.

А синоптики сообщили, что в течение нескольких дней выпадет около 15-20 см осадков (четвёртая часть месячной нормы), что значительно усложнит работу коммунальщиков.