В Воронеже снизили стоимость вывоза мусора

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С января 2019 года платеж за вывоз мусора для жителей Воронежа составит 100 рублей за один месяц с одного проживающего в жилой квартире или доме.

Такое решение было принято губернатором Воронежской области, Александром Гусевым. Изначально тариф планировали снизить до 165 рублей. Однако, по поручению Гусева, включенную в тариф сумму НДС сейчас будут компенсировать из специально выделенного бюджета. Всего на эти цели выделено около 350 млн рублей. По словам представителя департамента ЖКХ Воронежской области, если в дальнейшем на государственном уровне будет принято решение об исключении НДС из тарифов на коммунальные услуги, то данный региональный закон будет просто отменен. Также в департаменте отметили, что жители отдельных домов смогут отказаться от начисления платы по установленным нормативам и перейти на оплату фактически вывезенного мусора. Тогда все расчеты будут вестись управляющими компаниями.

Напомним, что с 1 января для воронежцев изменился общий принцип начисления платы за вывоз бытовых отходов. Теперь жители платят за данную услугу сумму, которая зависит от количества проживающих в квартире или доме. Ранее оплата шла в зависимости от площади жилых помещений. Первые платежки по вновь установленным тарифам жители Воронежа получат в феврале.

Также с января этого года года новые тарифы в Воронежской области были установлены и в отношении электроэнергии. По информации поставщика, данные изменения проходят в рамках ежегодной плановой индексации.